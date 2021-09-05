فيفا يتدخل في أزمة «تيري المريخ» ويطلب شهادة النقل





تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أزمة تعاقد مهاجم المريخ السوداني سيف تيري مع نادي فاركو المصري، وطلب من اتحاد الكرة السوداني القيام بالتأكيد الأولي لإرسال شهادة النقل الدولية الخاصة باللاعب، وقد استجاب الاتحاد السوداني لذلك، وعمل على تأكيد إرسال بطاقة النقل. وأفادت تقارير أن النادي المصري اعتمد على أن اللاعب عندما وقع عقداً مع المريخ في شهر يونيو الماضي لم يستطع إضافته في نظام الانتقالات الدولي بسبب أن النادي كان محروماً من التسجيلات في التوقيت ذاته الشيء الذي دفع النادي المصري لتنفيذ خطوة توقيع العقد مع سيف تيري.

فيما أعلن رئيس نادي المريخ، آدم عبد الله آدم سوداكال، عن تشكيل لجنة رباعية للتحقيق في واقعة السفر المفاجئ لمهاجم الفريق سيف تيري إلى العاصمة المصرية القاهرة، لتوقيع عقد الانتقال إلى نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز، ويتوقع أن يتم تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من واقع أن للاعب عقداً من نادي المريخ مازال سارياً.

صحيفة البيان