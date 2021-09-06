البوشي تدافع عن لاعبات المنتخب: هزائم ظاهرية ترصف طريق الانتصار





دافعت ولاء البوشي، وزير الشباب والرياضة الاتحادي السابق، عن منتخب السيدات موجهة رسالة، اليوم، دعمت خلالها اللاعبات بعنوان “ما بين الهزيمة والانتصار” جاء فيها: ما بين الهزيمة والانتصار، الفشل والنجاح، مسافة ليست بالخط المستقيم، تعرجات، حفر وعوائق والكثير من التفاصيل. لا يتحقق انتصار كامل من أول محاولة، إنما الانتصار الكامل هو نتيجة هزائم متراكمة في ظاهرها هزيمة ولكن باطنها دروس مستفادة، تجارب وخبرات تغذي طريق الانتصار الأكبر.

صحيفة الصيحة