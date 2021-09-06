بالفيديو: بعد ان أصبحت التريند الاول شاهد.. كيف تم إستقبال عائشة الجبل وزوجها بمطار القاهرة





إستقبل عدد من أصدقاء العروسين عائشة الجبل وزوجها طارق نمر بالعاصمة المصرية القاهرة عقب إنتهاء مراسم زواجهما التي اكتملت بالعاصمة السودانية الخرطوم وسط حفاوة وترحاب وامتدت حتي وصول الجبلية لزوجها بالقاهرة وكانت الزفة المصرية حاضرة منذ وقت وصولهما.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثار زواج الجبلية الجدل بالسوشيال ميديا وأصبح حديث المنصات والأشخاص منذ بداية عقد قرانها الي حين إكتمال مراسم الزواج التي شكل فيها عدد من الفنانين حضور بهيج طيلة فترة المراسم الي حين اختتام المراسم بفندق القراند .

الجبلية حظت بي إهتمام واسع من قبل جمهورها الذي كان متابعا معها كامل تفاصيل الزواج والتي ابهرتهم بصورها والنيولوك الجميل الذي ظهرت به في حفل الحناء والزفاف وبذلك أصبحت (التريند) الأول والحدث الأكبر في السوشيال ميديا.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)