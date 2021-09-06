“فهد الأزرق” يعلن عن تكليفه بمنصب وزير الرياضة طامحاً في كأس العالم





أعلن القاص الشعبي “فهد الأزرق” عن تكليفه وزيراً للرياضة بالبطانة. وقال “الأزرق” عبر صفحته على فيسبوك ” تم تكليفي بمنصب وزير وزارة الرياضة بمنبر البطانه الحر

هذا شرف عظيم لي ان اكون وزيراً للرياضة بالبطانة وان شاء الله سوف اتعاون مع جميع الرياضيين بالبطانة من اجل نهضة وتطوير البطانة رياضيا.

مضيفاً : نأمل ونطمح ان نرى فريق كرة قدم من البطانه يلعب في الدوري السوداني الممتاز ودوري ابطال افريقيا والعرب وكاس العالم للاندية مع برشلونة وريال مدريد وباريس سان جرمان والاهلي المصري والهلال السعودي والعين الاماراتي والكويت الكويتي ومازنبي الكنقولي.

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً ونصحه البعض بقولهم: (دي شغلة جوع والله خليك مع الطقه يازول والبرتكان)

الخرطوم (كوش نيوز)