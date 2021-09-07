شاهد بالفيديو: منال البدري تعود لإثارة الجدل بالسوشيال ميديا وتحصل على أكبر (نقطة) من فئة الدولار





عادت المطربة منال البدري لإثارة الجدل مرة أخري وذلك من خلال حصولها على أكبر كمية من (النقطة) فئة الدولار في حفل كانت تحييه.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي اعجابهم بالغناء الذي تقدمه منال البدري في المناسبات والتي اشتهرت به منذ دخولها المجال، فيما قال البعض الآخر إن منال البدري تتمتع بصوت طروب يؤدي أغنيات الحماسه بطريقة تجعل كل من في الحفل يتسابق برمي “النقطة” عليها .

الخرطوم:(كوش نيوز)