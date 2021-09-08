القاص”فهد الأزرق” يبعث برسالة مفتوحة إلى الإعلامية “لوشي” تثير التندر





بعث القاص الشعبي “فهد الأزرق” برسالة مفتوحة إلى الإعلامية الحسناء لوشي المبارك، يطلب فيها الرد عليه لزيارتها.

وكتب “الأزرق” : رسالة إلى الاعلامية الانيقة والجميلة ملكة جمال السودان والدول المجاورة الاستاذة الاء المبارك الشهيرة بـ “لوشي”، وفق قوله، يطلب فيها الرد على اتصاله لزيارتها، واستعداده للمشاركة في مناسبة زواجها.

ولاقت رسالة ” الازرق”، سخرية وتندراً و تفاعلاً كبيراٍ من قبل متابعيه، إذ يُعد المنشور الأعلى تفاعلاً بالصفحة، وصفه فيه البعض بالمتيم والمُعجب.

واعتاد “الأزرق” على خلق جو من المرح وسط متابعيه بطرائفه ومواقفه التي يداوم على سردها بالعامية، وينتقده البعض على الأخطاء الإملائية المتكررة.

الخرطوم (كوش نيوز)