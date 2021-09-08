سياسية
حزب الأمة القومي: المهدي توفي متأثراً بإصابته بـ”كورونا”
قال مساعد الأمين العام لشؤون الأمن والمعلومات بحزب الأمة القومي عضو لجنة التحقيق بشرى الصادق المهدي إن نتائح التحقيق في ملابسات وفاة الراحل الصادق المهدي أثبتت وفاته متأثراً بالإصابة بفايروس كورونا.
وقال بشري في مؤتمر صحفي أمس إن حزب الأمة كون خلال الفترة الماضية لجنة من 11 شخص لتقصي الحقائق بشأن وفاة المهدي.
الخرطوم ــ مواهب أحمد
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
المتضرر الوحيد من وفاة الأمام الصادق هي إسرائيل لأن أمامكم يثرثر كثيرآ ويعوزه الفعل..إسرائيل تقتل الفاعلين ضدها بأعمالهم وليس أقوالهم وتضربهم بالصواريخ داخل بلدهم وده حصل لتجار الأسلحة وغيرهم..دعونا من وهم السوبرمان الذي جعلنا في الدرك الأسفل.!
انت اهبل ما كل الناس عارفه انو مات بكورونا اشغلنا حيا وميتا هذا الرجل