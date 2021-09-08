حزب الأمة القومي: المهدي توفي متأثراً بإصابته بـ”كورونا”





قال مساعد الأمين العام لشؤون الأمن والمعلومات بحزب الأمة القومي عضو لجنة التحقيق بشرى الصادق المهدي إن نتائح التحقيق في ملابسات وفاة الراحل الصادق المهدي أثبتت وفاته متأثراً بالإصابة بفايروس كورونا.

وقال بشري في مؤتمر صحفي أمس إن حزب الأمة كون خلال الفترة الماضية لجنة من 11 شخص لتقصي الحقائق بشأن وفاة المهدي.

الخرطوم ــ مواهب أحمد

صحيفة الصيحة