العدل والمساواة : الحرية والتغيير تتآمر على الثورة





أعلنت حركة العدل والمساواة رفضها التوقيع على الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير المزمع توقيعه اليوم.

وقال مسؤول التنظيم والإدارة بالحركة محجوب الجزولي عز العرب لـ(الصيحة) إن لديهم موقف موحد تجاه الإعلان المزمع توقيعه اليوم، وأضاف” نحسب أن تعنت شركائنا من الحرية والتغيير وعدم تمرير موقفنا من الإعلان يشير إلى تأمرهم على الثورة من خلال الإقصاء وتصدرهم للمشهد”، وزاد “لن نسمح لهذا أن يحدث”، وأردف “في حال تجاوزت الحرية والتغيير موقفنا ووقعت الإعلان سيقود الأمر إلى انقسام واضح لقوى الثورة، خاصة الحركات المسلحة التي اتحدث بإسمها”.

وشدد محجوب على أنهم لن يوقعوا مع التحالف الجديد بالشكل المطروح الا بعد إجراء تعديل وفقا للتعديلات التي طرحتها حركة العدل والمساواة، ورد على تساؤل إن كان هنالك فرص توافق وأن المجلس المركزي سيجتمع برئيس الحركة جبريل قائلاً ” لن نوقع إذا إجتمعوا مع جبريل أو حتى مع خليل”، وأضاف “نحن على موقفنا لن نوقع الا بعد أن يتم التعديل كما طلبت الحركة، مشدداً على أن الحركة ليست حكراً على شخص وإنما حركة مؤسسات، وقال ” إتخذنا القرار في غياب جبريل الذي يتواجد خارج السودان”، وأكد أن الحرية والتغيير تتمسك بمفاصل الدولة، مشيراً إلى أن الحركة تتحدث عن العدالة على مستوى الدولة و الحاضنة السياسية، والمشاركة السياسية ، وترفض ممارسات النظام السابق في القبضة المركزية.

الخرطوم ــ نجدة بشارة

صحيفة الصيحة