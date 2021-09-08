العاملون بسد مروي يعلنون الدخول في إضراب ومسار الشمال يتضامن ويحذر





أعلنت اللجنة التسييرية للعاملين بمحطة توليد كهرباء سد مروي دخول العاملين في إضراب مفتوح عن العمل بداية من ظهر أمس..

وقالت اللجنة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” إن الإضراب قد يؤدي إلى خروج أكثر من (50%) من كهرباء الشبكة القومية ، مبينةً أن ذلك يأتي نسبة لاستمرار حصار العاملين لأكثر من خمسة أيام من أهالي القرى المجاورة.

هذا و دفعت اللجنة بمذكرة إلى كل من المدير العام لشركة التوليد المائي ، مدير الإدارة العامة لمحطة توليد كهرباء مروي ، مدير إدارة خزان مروي و اللجنة الأمنية ، أوضحت فيها أنها قررت في حال عدم فتح الطريق من وإلى سد مروي حتى الساعة (12) من ظهر أمس فستكون آخر وردية تشغيل اليوم في تمام الساعة (12) ظهراً ، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم محطة التوليد إلى مدير الإدارة العامة لمحطة التوليد.

وشددت على أنه في حال عدم استلام المحطة من المدير أو من ينوب عنه فسيتم إيقاف وحدات التوليد واحدة تلو الأخرى بالتنسيق مع إدارة الخزان و إخطار مركز التحكم القومي ، مضيفةً أنها قررت إلزام إدارة المحطة ترحيل و قوة أمنية لترحيل العاملين و أسرهم لإخلاء الموقع.

والجمعة دخل أهالي قرى الحمداب في اعتصام مفتوح و قاموا بإغلاق الطريق المؤدي إلى السد احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة لالتزامات سابقة معهم.

صحيفة السوداني