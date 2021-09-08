بالفيديو: (جبتيها وارمة يا بتنا) مطربة سودانية (تفرد ثوبها) لتلقي النقطة واندهاش واستغراب من رواد مواقع التواصل





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة وجدان الملازمين التي اشتهرت بتقديم عروض استعراضية أثناء حفلاتها الغنائية.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد أثارت وجدان الملازمين ضجة بمنصات التواصل عقب الفيديو المتداول والتي ظهرت من خلاله وهي تقوم بتقديم فاصل من الرقص الاستعراضي في حفل مما جعل الحضور يعطيها الإهتمام ويتسابق لرمي “النقطة” عليها .

وجدان “فرشت” ثوبها لكي تستقبل فيه النقطة بطريقة مبتكرة حظيت بالإعجاب من المتابعين مما جعل بعضهم يعلق بسخرية ( وجدان جابتا قوية وورتكم كيف تجمعو النقطة ).

الخرطوم :(كوش نيوز)