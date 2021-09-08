قناة أم درمان تعلن توقفها عن البث الفضائي وتغلق أبوابها





بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من قناة أم درمان الفضائية

بعد مسيرة حافلة بالعطاء استمرت لأكثر من عشر سنوات وثّقت فيها قناة أم درمان للحياة السودانية سياسياً وثقافياً واجتماعيا وقدّمت خلالها مئات البرامج شارك فيها مئات المفكرين والمبدعين من أبناء الشعب السوداني العظيم والذين أثروا حياتنا بكل طيبٍ وجميل ..

إن قناة أمدرمان الفضائية وبعد كل هذا الجهد الذي بذلته عن طيب نفسٍ وخاطر لأجل أمتنا وشعبنا ، تترجل اليوم عن البث الفضائي وستبقي في المنصات الرقمية الأخرى فما عاد المناخ السياسي والاقتصادي والإعلامي في بلادنا اليوم يسمح بالعمل الإعلامي إذ ظلت قناة أم درمان تعاني منذ ثلاث سنوات من مقاطعة رسمية في مجال الإعلان والرعاية وخدمات الإنتاج من خصومٍ يجيدون الحديث عن الحريات جهراً ويغتالونها سراً .

ولأن الجهد الذي ظلت تقدمه قناة أم درمان لشعبها وأمتها يحتاج لسعةٍ في الإنفاق والصرف والتمويل فقد آثرنا أن نأخذ إذناً من مشاهدينا بالانصراف والتوقف عن البث حتي إشعارٍ آخر تكون فيه للكلمة قدسية وللرأي الآخر احترام وبجهد المقل ستطل وستظل قناة أمدرمان من موقعها علي قناة اليوتيوب حيث يطل الأستاذ حسين خوجلي يومياً بعمود علي الهواء علي اليوتيوب وبقية المنصات الرقمية الأخرى لقناة أمدرمان الفضائية .

شكراً نبيلاً لكل الشرفاء الذين وقفوا معنا بالنصيحة والمتابعة والمشاهدة حتي أصبحت قناة أم درمان رقماً لايمكن تجاوزه في الإعلام العربي والإقليمي وستبقي غيبة الشرفاء إيذاناً بعودتهم المجيدة .

قناة أمدرمان الفضائية

الخرطوم الأربعاء 8/9/ 2021