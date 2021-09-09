حزب الأمة القومي : الشيوعي رفض الإعلان السياسي لرغبته في إسقاط الحكومة





كَشف الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، معلومات جديدة بشأن تخلف حركة العدل والمساواة عن التوقيع في التحالف الجديد.

وقال البرير لـ(الصيحة) إن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم سرد لهم أسباباً غير كافية وإنهم تفاجأوا بخطوة الحركة، مؤكداً أن ممثل الحركة كان حاضراً ومشاركاً في كل الاجتماعات التنسيقية للتحالف حتى آخر اجتماع مساء أمس الأول، وأضاف “أول اجتماع لتشكيل التحالف عُقد بمنزل جبريل إبراهيم”، وأشار البرير إلى أنهم قدّموا الدعوة للحزب الشيوعي للانضمام للإعلان السياسي لكنه رفض الخطوة وتمسك بإسقاط الحكومة، وأضاف “الشيوعي عايزها تسقط تاني”.

الخرطوم ـــــ آثار كامل

صحيفة الصيحة