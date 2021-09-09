خمسة شروط تدفع غندور للبقاء بالمُعتقل و”ST” تكشف التفاصيل





كشف مصدرٌ مطلعٌ، عن وضع السُّلطات الحكومية لخمسة شروط أمام البروفيسور إبراهيم غندور نظير الإفراج عنه.

وبحسب مصدر تحدّث لـ”ST”، فإنّ الشروط تتمثل في عدم مُقابلته لأيِّ تجمُّع يزيد عن ستة أفراد، فضلاً عن منعه من المُشاركة في أيِّ تجمُّعات سواء كانت سياسية أو اجتماعية، بالإضافة لمنعه من الحديث الإعلامي وعدم مُقابلة أيِّ صحفي، وأن لا يُمارس العمل السياسي مُطلقاً، وأضاف المصدر: هذه الشروط مفتوحة المدّة الزمنية ولم يُحَدّد لها سَقفٌ زمنيٌّ مُعيّنٌ، وأشار المصدر إلى أنّ البروف غندور رفض الشروط وفضّل البقاء بالسجن، وأكّد أنّ المجموعة التي كانت ستخرج معه رفضت الخروج تضامُناً معه وهم: “كمال إبراهيم وجمعة عريس ومحمد علي الجزولي وعبد الرحيم عمر محيي الدين”.

الخرطوم: ST