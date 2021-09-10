عودة الناقل الوطني البحري للعمل





يقول قرين إنّ البشريات ستتوالى في الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى”.

أعلن السودان عودة الناقل البحري لمزاولة أنشطته البحرية المتكاملة.

وقال مدير التجارة بالخطوط البحرية السودانية أحمد حسن قرين،بحسب وكالة السودان الرسمية، الجمعة، إنّ عودة الناقل تحمل معها بشريات وصول باخرة السماد الأولى إلى ميناء بورتسودانMV GULLWING كعقدٍ موقّع مع البنك الزراعي السوداني والبالغ قدره 200,000 طن سماد صب (فلت) غير معبأ كدفعة أولى.

وأشار إلى أنّ الشركة ستقوم بأعمال التفريغ خلال العشرة أيام المقبلة، وستتابع الشحنات والتعبئة للسماد من المنطقة الشرقية بالسعودية إلى ميناء بورتسودان.

وكشف قرين عن أنّ الناقل الوطني البحري السوداني سيعود إلى الخدمة بصورةٍ ذات جودة عاليةٍ.

باج نيوز