وحدة الإنذار المبكّر تحذّر من أمطار غزيرة في عدّة ولايات سودانية





الفاصل المداري متوقّع أنّ يتقدّم إلى شمال كريمة.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان هطول أمطار غزيرة في عدّة ولايات خلال الساعات المقبلة.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الجمعة، إنّ ولايات الخرطوم، نهر النيل، جنوب البحر الأحمر، جنوب الشمالية، كسلا، القضارف، الجزيرة، النيل الأبيض، دارفور الكبرى، كردفان الكبرى، النيل الأزرق، سنار، ستشهد أمطارًا غزيرة.

وأوضحت أنّ ولايات نهر النيل، الشمالية والبحر الأحمر، ستشهد رياحًا وأتربة في الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة العظمى ستكون منخفضة على معظم الولايات.

باج نيوز