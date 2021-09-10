اتفاق بين (الطاقة) و(الري) لتحديد رسوم جديدة للتوليد الكهرومائي





بحث وزيرالري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس مع وزير الطاقة والتعدين المهندس جادين علي عبيد، المسائل المشتركة بين الوزارتين، وناقش الاجتماع وضع رسم لتكلفة التوليد الكهرومائي من الخزانات لتتم اجازته من الجهات ذات الصلة .

وشارك في الاجتماع وكيلا الوزارتين واللجنة الفنية المشتركة المشكلة من الجانبين. واتفق الجانبان على اهمية الخزانات ودورها في التوليد الكهرومائي،وضرورة وضع رسوم لتغطية تكلفة التشغيل والصيانة،وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع رسم على اساس سعر الكيلوات /ساعة،وتكليف اللجنة المشتركة من الوزارتين لوضع الرسم المطلوب.

السوداني