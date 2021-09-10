للمشاركة في احتفلات السنة الإثيوبية ندى القلعة تثير الجدل بزيارتها للسفير الإثيوبي





أثارت الفنانة ندي القلعة مجددا بزيارتها السفير الإثيوبي في الخرطوم (يبتال أميرو) جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتلبيتها الدعوة للمشاركة في احتفالات السفارة الاثيوبية برأس السنة يوم غد الجمعة .

حيث رأى الاغلبية بأن القلعة أخطات في تلبية الدعوة ومشاركة إثيوبيا الاحتفال بالسنة الاثيوبية الجديدة في الوقت الذي يمر فيه البلدان بتوترات تم وصفها بالحساسة وصلت مرحلة اتهام اثيوبيا للسودان بدعم مجموعة حاولت تنفيذ هجوم على (سد النهضة)

في الوقت الذي أشار فيه البعض إلى مشاركة القلعة في أوبريت (جيشنا) مع عدد من الفنانين السودانيين وإرتدائها لملابس الجيش بعد الاعتداء الاثيوبي الغاشم على الأراضي السودانية في الفشقة رفضا لذلك الاعتداء.

فيما وصفها البعض بأنها صاحب مصلحة لايهمها الشأن الوطني وكان يجب أن يكون لها موقف حاسم تجاه تلك المشاركة لانها تمثل السودان -حسب التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي-

يذكر أن القلعة من الفنانات القلائل اللائي لهن علاقة صداقة وطيدة مع عدد من المغنيات الاثيوبيات وتحرص على التواصل معهن.

السوداني