شاهد بالفيديو: مذيعة التلفزيون القومي ندي سيد كامل تخرج عن صمتها ” توقعنا قدوم حكومة تنصف المواطن ولكن جبناها فزع بقت لينا وجع”





خرجت الإعلامية والمذيعة بالتلفزيون القومي ندي سيد كامل عن صمتها وذلك من خلال حوار إجراء معها بموقع “خبرك” تحدث فيه عن افتقادها للوسط الإعلامي والأجواء الجميلة التي كانت تعيشها بالسودان مع رفيقتها، وأضافت ندي أنها كانت تعمل بالتلفزيون منذ دراستها الي منتصف العام2019 وكانت دوما تفضل العمل الميداني والخروج للعمل في الشارع.

وقد ذكرت ندي سيد كامل أن الشعب السوداني كان يوجد داخله أمل في حدوث تغير عقب الثورة التي راح ضحيتها عدد من شباب الوطن بجانب كان من المتوقع أن تأتي حكومه تقوم بانصاف المواطن البسط ولكن اتضح لنا ( الحكومة جبناها فزع بقت لينا وجع).

(كوش نيوز)