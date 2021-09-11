الإعلامية السودانية “تسابيح خاطر” تحتفي بمنحها الإقامة الذهبية بالإمارات





احتفت الإعلامية السودانية بقناة العربية “تسابيح خاطر” بمنحها الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع أبنائها لمدة 10 سنوات.

وعبرت “خاطر” عن سعادتها وحبها وامتنانها لدولة الامارات وشعبها، عبر منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك .

وقالت تسابيح (العام الرابع من الإقامة على أرض الخير يبدأ بالإقامة الذهبية لي ولأبنائي، شكراً من القلب لإمارات الخير أحبكم ارضا وشعبا ودولة خطاكم الشر).

يُذكر أن الإقامة الذهبية بدأت تمنح منذ العام 2009 في الإمارات وتتراوح مدتها ما بين خمس إلى عشرة أعوام وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين ورواد الاعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والطلاب الأوائل والمبدعين.

وأشهر الأجانب الذين منحوا الإقامة الذهبية، هم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي بول بوغبا، ومن العرب الفنان راغب علامة، ونيلي كريم ومحمد رمضان، وهاني شاكر، بالإضافة للعديد من النجوم والمشاهير حول العالم.

كوش نيوز