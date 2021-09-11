الجيش يكشف عن محاولة انقلابية وشيكة في السودان





أكد مصدر موثوق للصفحة الرسمية للإعلامية نسرين النمر عن توافر معلومات مؤكدة للجيش السوداني عن محاولة انقلابية وشيكة خطط لها ضباط نظاميين بقيادة أحد أحزاب المكون المدني وصفت بالنافذة .

وأضاف المصدر أن ذلك تم بعد توافر معلومات دقيقه للجهات الأمنية والإستخبارية الهدف منها تغيير المكون العسكري

وتغيير خارطة الانتقال وأعاد مراقبون تفسير الجفوة الماثلة بين المكونين المدني والعسكري والتي بدأت بغياب المكون العسكري عن توقيع الاعلان السياسي للحريه والتغيير وانتهت بمقاطعته يوم الخميس الماضي لإجتماع مجلس الشركاء اعادوها الي تحركات وتنسيق مكونات مدنية مستفيدة من تمديد عمر الفترة الانتقالية مع آخرين يهدفون الي تقويض العملية الديمقراطية

وتهديد إستقرار البلاد بحسب المصدر.