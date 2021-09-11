



في صمت تام تم إيقاف وتشويش موجات إذاعات القرآن الكريم بالسودان وتم ايقاف بث اذاعتي القران الكريم من عبر الموجات

FM 105 إذاعة القرآن الكريم / FM 99 وتشويش على بث اذاعة الفرقان على الموجة 102 FM.

وبحسب مصادر خاصة فإنه لم يتم تحديد موقع التشويش على قناة الفرقان 102 والمتخصصة في بث القراءات بروايات مختلفة

وقد حاولت سلطات البث الأرضي والرقمي والتي بات يسيطر عليها بعد ثورة ديسمبر ثلة من الشيوعيون والعلمانيون، إيقاف بث إذاعة القرآن الكريم في الأعوام السابقة لكنها واجهت حملة إعلامية كبيرة عبر مواقع التواصل تراجعت على اثرها من القرار .

ويبدو انهم نجحوا هذه المرة تحت غطاء، عطل فني، جدير بالذكر أن إذاعة القرآن الكريم على الموجة 105 FM وعلى القمر الصناعي عربسات، تبث القرآن الكريم على مدار الساعة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي ولم يتم إيقافها الا الان.

وكانت السلطات أوقفت في وقت سابق إذاعة طيبة الدينية بزريعة تبعيتها للنظام المخلوع على الموجة 103FM واستبدلتها باذاعة تبث الاغاني على مدار الساعة في نفس التردد.

صوت السودان