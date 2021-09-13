تربية الخرطوم تُحدِّد (170) درجة كحد أدنى للقبول بالمرحلة الثانوية





أعلن مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي بابكر بخيت أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانوية هذا العام (170) درجة، وقال إنّ جملة الطلاب المرشحين للقبول هذا العام بلغ عددهم نحو (91,535) طالباً وطالبة من بينهم من يتم قبولهم في المدارس الخاصة.

وكشف بابكر في تصريح صحفي أمس أن الطاقة الاستيعابية للمدارس تستوعب نحو (75,108) طلاب وطالبات.

وقال إن العمل اكتمل بنسبة 100% في المساق الأكاديمي، ويجرى العمل في ترتيب كشوفات توزيع طلاب المساق الفني، مؤكداً أن إعلان توزيع كشوفات القبول لن تتجاوز الأسبوع الحالي كحد أقصى.

وأضاف أنّ إعلان التوزيع هذا العام سيتم عبر خدمة الرسائل الفورية من شركة سوداني، بجانب نشر الكشوفات في مكاتب التعليم بالمحليّات.

الخرطوم ـــ ابتسام حسن

صحيفة الصيحة