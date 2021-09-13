الكاميرا الخفيّة تلاحق الحكواتي “فهد الأزرق” (صورة)





لاحق متابعو الشخصية الرائجة على فيسبوك، والذي كسب شهرة في وقت وجيز، الحكواتي الشعبي “فهد الأزرق” بكاميراتهم في كل مكان.

والتقطت كاميرا خفية صورة له، وهو على باب حافلة مواصلات، يزاحم ببساطته المعهودة مع عامة الناس، يعتقد بأنها بالخرطوم، لاقت رواجا على بعض صفحات منصات التواصل.

وإن كان ملتقط الصورة لم يكشف عن زمان ومكان الصورة، إلا أنها ظلت تطارده في التعليقات في جميع منشوراته على فيسبوك، دون أن يعرها اهتماماً كعادته في التعامل بسعة صدر مع منتقديه.

الخرطوم: (كوش نيوز)