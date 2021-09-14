ترشيح صديق الغالي لرئاسة مفوضية مكافحة الفساد





أعلن عدد من السياسيين والنشطاء بالولايات المتحدة الأمريكية، ترشيح د. صديق أحمد الغالي القيادي بحزب الأمة ورئيس هيئة الحكم الذاتي لرئاسة مفوضية مكافحة الفساد.

ومن المنتظر أن يتم التقديم في وقت لاحق من اليوم عبر الإيميل الخاص بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتشير السيرة الذاتية للغالي إلى حصوله على درجتي دكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى في المحاسبة المتقدمة والجرائم الاقتصادية، والثانية في المالية العامة والطاقة والاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودرجتي الماجستير في الاستثمار والتحليل المالي، وأخرى في إدارة الأعمال بأمريكا، وتخرج الغالي في جامعتي السودان للعلوم والتكنولوجيا وأمدرمان الإسلامية، وله خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً، كما عمل أستاذاً جامعياً بأمريكا والسعودية.

في السياق، قامت ذات المجموعة بترشيح السيد ريفا أحمد مبلل لعضوية الهيئة، ونال ريفا دراساته العليا في المحاسبة والتحليل المالي من جامعة نيوهيفن بأمريكا، وكان إماماً لعدد من المساجد بأمريكا، وعمل بالتعليم ووزارة المالية ولاية الخرطوم، وشغل منصب نائب مدير الإدارة المالية بالدعم السريع ويقيم حالياً بأمريكا.

صحيفة الصيحة