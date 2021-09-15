مواطن سوداني يبعث برسالة إلى “البرهان” و “حمدوك” يطلب فيها مطلباً غريباً (صورة)





بعث المواطن السوداني ، ” دفع الله إبراهيم حمزة” برسالة إلى رئيسي مجلسي السيادة والوزراء، يطلب منهما “طلب نفيه إلى خارج البلاد”.

وقال “حمزة” في رسالته المفتوحة التي نشرها عبر فيسبوك: أقر واعترف بأنني مواطن غير صالح في مجتمعكم السوداني الديمقراطي المثقف والواعي والإنساني.

مضيفاً: بأنه لايستحق العيش في بلاد مزدهرة كالسودان، طالباً تنفيذ (النفي خارج البلاد) في حقه، وأن يرسلوه إلى إحدى هذه البلدان وهي: السويد، النرويج، كندا، النمسا، المانيا، الدنمارك). والتي يوجد بها طقس يصعب العيش فيه، لافتاً إلى أنه يستحق أشد هذه العقوبات وأقساها.

الخرطوم: (كوش نيوز)