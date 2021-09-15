جماهير المريخ تنتزع القلعة الحمراء من سوداكال





سيّرت جماهير المريخ عصر أمس، موكباً أطلقت عليه (مليونية الخلاص)، وهتفت الجماهير خلاله ضد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد ورئيس المريخ السابق آدم سوداكال. وانطلق الموكب من نقطة الالتقاء المُحدّدة من أمام التجاني الماحي نحو إستاد المريخ ودار النادي ونجحت الجماهير في اقتحام القلعة الحمراء التي كانت محروسة في وقتٍ سابقٍ عبر قوة، في خطوة تمت من خلال آدم سوداكال. وشارك في المسيرة الجماهيرية نائب رئيس نادي المريخ المنتخب في جمعية الموردة محمد سيد أحمد الذي وجد حفاوة كبيرة من الجماهير، إلى جانب عضوي المجلس هيثم كابو ومنير نبيل.

صحيفة الصيحة