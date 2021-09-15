مواطنون بالجزيرة يشتكون من تردي البيئة بمستشفى مدني





اشتكى مواطنو ولاية الجزيرة من تردي البيئة بسبب تراكم الاوساخ داخل مستشفى مدني والشارع المحيط بها فضلا عن رداءة الطرق مشيرين الى أن أغلب شوارع مدني عبارة عن حفر ممتلئه بالاوساخ.

وقال المواطن عوض الله قاسم لـ(الجريدة) انهم يعانون من غياب والي الجزيرة و مديرة هيئة نظافة ودمدني، ودعا المدير التنفيذى لمحلية مدني الكبرى الاهتمام بقضايا المواطن واشتكى من تكدس النفايات والقاذورات بشارع مستشفى ودمدني، وقال إن النفايات الطبية مختلطة بالاوساخ والقاذورات وتساءل “ألا يمر مسؤولي الولاية و مديرة هيئة نظافة مدني بهذه المناطق و اين والي الجزيرة و حكومته؟ وانتقد استمرار التفلتات الامنية بالمدينة وكبري البوليس

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة