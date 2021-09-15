شاهد بالفيديو.. نهب مسلح لمحلات تجارية وسط الخرطوم





وثقت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، شهادات لأصحاب محلات تجارية، تعرضوا إلى نهب تحت تهديد السلاح وسلب أموال طائلة منهم.

وقال أحد أصحاب المحلات التجارية ويدعى “الجيلي” في حوالي الساعة الثانية والنصف فجراً، هجم عليه شخصين يستقلون دراجة نارية، بعد أن كسروا باب المحل، و دخلوا عليه تحت تهديد السلاح ونهبوا مبلغ 132 الف جنيه.

وأفاد “الجيلي” عن تعرّض عدد من المحلات التجارية المجاورة له لسطو مسلح مماثل لما حدث له، ونهبوهم أموال.

وفي مقطع آخر تحدث صاحب بقالة بحي الرياض بالخرطوم لتهديد بالسلاح بعد أن كسروا ” الشبك” الخارجي للمحل، وهددوه بالقتل.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم في الآونة الأخيرة، انتشار واسع لعصابات النيقرز في الشوارع وداخل الأحياء، و التي ظلت تهدد حياة وأمن سكان العاصمة على نحو أقلق مضاجع المواطنين.

الخرطوم: (كوش نيوز)