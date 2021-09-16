مدير الجمارك : تكفّلنا برسوم وتخليص ماكينات غسيل الكُلى في كسلا





أعلن مدير عام هيئة الجمارك السودانية الفريق شرطة د. بشير الطاهر، التزام هيئة الجمارك بتخليص ماكينات مركز غسيل الكُلى بولاية كسلا مع سداد رسومها.

وجاءت الخطوة خلال زيارة وفد الهيئة للمركز بكسلا ضمن برنامج زيارة مدير الهيئة للولاية لبحث ضبط الأمن وحماية الاقتصاد السوداني من التهريب عبر خطة أمنية تمّت مناقشتها مع حكومة الولاية ولجنة أمنها خلال اجتماع مشترك.

وعانى مركز غسيل الكُلى بكسلا، إشكالات عديدة حتى أصبح محل انتقاد لأداء وزارة الصحة وقضية رأي عام بالولاية.

وجاءت زيارة وفد الهيئة للمركز في إطار جهود التواصل بين الشرطة بكافة أذرعها مع المؤسسات الخدمية، وأزاح التزام مدير الهيئة عبئاً كبيراً كان يقف أمام تخليص الماكينات التي وصلت الميناء بدعم من أبناء كسلا في الخارج.

ورحب المدير الطبي للمركز د. محمد عبد المنعم، بزيارة مدير الجمارك والوقوف على احتياجاته، وقال إن آخر ماكينة للغسيل دخلت المركز كانت في 2014م، وان الماكينات الحالية تعمل بكفاءة ضئيلة، ونوه إلى الحوجة للصيانة الدورية للماكينات وتوفير عربة إسعاف لنقل المرضى الى المركز من المرافق الصحية في حالة الطوارئ، إضافةً لمعالجة مُولِّد الكهرباء، وأشاد بمبادرة ودعم بعض الخيِّرين لتوفير الجازولين، إضافةً لأجهزة حواسيب لأرشفة الملفات ودعم المرضى، وربط المركز بالخط الساخن للكهرباء وإيجاد مكب للتخلُّص من المخلفات الطبية للغسيل.

وتعهّد مدير الجمارك، بالمساهمة في صيانة الماكينات وتقديم تكاليف صيانتها، مع الالتزام بسداد رسوم الماكينات عند دخولها البلاد، مع المُتابعة الشهرية للأداء بالمركز ودعم احتياجاته.

وزار مدير الجمارك مستشفى كسلا التعليمي وتعرّف على الاحتياجات اللازمة، وتكفّل بتوفير فرش كامل لأسِرّة المستشفى، بجانب مُتابعة لتقديم ما يُمكن تقديمه للمستشفى.

كسلا- انتصار تقلاوي

صحيفة الصيحة