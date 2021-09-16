سبدرات يكشف تفاصيل إطلاق سراح عبد الباسط حمزة





قال المحامي عبد الباسط سبدرات، إن موكله عبد الباسط حمزة أكمل فترة الحكم المقررة عليه ، وبعد انقضائها قررت سلطات سجن كوبر الاتحادي إخلاء سبيله، وخاطبت القاضي المختص الذي أيّد الإفراج عنه بعد إكمال مدته القانونية.

وقال سبدرات لـ”ST”، إن لجنة إزالة التمكين تدخلت وطلبت من سلطات سجن كوبر الإبقاء عليه بالسجن حتى السبت المقبل بحجة أنها تعمل على مراجعة ملفه.

ونفى سبدرات أن تكون إزالة التمكين، اعتقلت حمزة فور خروجه، وقال إنه لم يخرج أساساً من السجن.

وكانت أنباء، قد أشارت إلى اعتقال عبد الباسط حمزة بواسطة إزالة التمكين بعد إطلاق سراحه اليوم الخميس.

الخرطوم: ST