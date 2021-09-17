عاجل.. إغلاق شرق السودان وولايات نهر النيل والشمالية والجزيرة يبدأ يوم الجمعة





افادني مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لدنظارات والعموديات المستقلة بالبجا أن الإغلاق اليوم الجمعة سيكون بالتدرج ابتداءً من إغلاق الطرق القومي الرابط بين العاصمة والميناء وكذلك ميناء سواكن ومن ثم سيتم الإغلاق تباعاً لكل المرافق القومية بولايات الشرق الثلاثة بالإضافة إلى ولايات نهر النيل والشمالية والجزيرة

كما أن الإغلاق سيتم بعدد محدود من الناس وبلجنة ثورية معروفة لضبط الحركة ولمنع التفلت ولتفادي اي احتكاكات مع القوات النظامية وحمّل المصدر شرطة المرور مسؤولية منع إعاقة الشاحنات لحركة السيارات المستثناة من الإغلاق ففي المرة السابقة توقفت الشاحنات على الطريق بشكل يعيق مرور المركبات الصغيرة

ايضاَ تواصلت مع عدد من قيادات غرف النقل وافادوني انهم تلقوا إخطاراً بالاغلاق فعملوا على تقليص حركة الشاحنات على الطريق رغم ما سيسببه ذلك من توقف لحركة الصادر والوارد واختلال في الاقتصاد السوداني

مما يعني أنه لن تكون حجم الشاحنات الموقوفة على الطرق بإعداد كبيرة

منشور للصحفي / عبدالقادر باكاش