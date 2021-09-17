البحر الأحمر.. قرار حكومي بمزاولة العمل بنسبة 100%





أصدر والي البحر الأحمر، المهندس عبد الله شنقراي ، قراراً بمزاولة العمل بالولاية بنسبة 100%، وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019م

استناداً على القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 260 لسنة 2020م، وبناءاً على توصيات اجتماع لجنة أمن الولاية رقم 60 للعام 2021م،.

ونص قرار الوالي على أن يزاول جميع العاملين العمل بالمؤسسات والهيئات العامة والخاصة الولائية والاتحادية العاملة بالولاية والمتعاملين معها بنسبة 100%، وذلك بعد إنحسار جائحة كورونا، كما نص القرار على العودة للدوام الرسمي لمواعيد العمل المحددة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وكانت حكومة الولاية قد خفضت مزاولة العمل خلال الفترة الماضية بنسبة 50% وفقاً للتدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا .

السوداني