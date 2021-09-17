منبر البطانة الحر: إغلاق الطرق مستمر حتى تستجيب الحكومة





قطع منبر البطانة الحر باستمرار إغلاق الطرق و التصعيد في شرق البلاد حتى تستجيب الحكومة لمطالب أهل الشرق.

و قال الناطق الرسمي باسم المنبر ؛ يوسف عمارة أبوسن في تصريح إنهم سيسمحون بعبور الحالات الطارئة ، مؤكداً التزامهم بالخط السلمي و عدم جنوحهم لإثارة الفوضى.

و أوضح أن هنالك تنسيق بين المنبر و المجلس الأعلى لنظارات البجا في إغلاق الشرق من حلايب و حتى الخياري ، مشيراً إلى أن مطالبهم تتمثل في تنفيذ مقررات مؤتمر قضايا البطانة و مؤتمر سنكات و مذكرة أهل القضارف.

و أشار إلى أنهم قاموا بإغلاق كل من “كبري البطانة ، الصينية القضارف ، الخياري ” و أضاف “لم تتوقف تفاهماتنا مع الحكومة لكنها تجاهلت كل مبادرات كيانات الشرق و أبدت تعنت و انحياز غير مبرر لمكونات دون أخرى في الشرق”.

و الجمعة أعلنت التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان التصعيد و إغلاق عدد من الطرق بولايات “البحر الأحمر ، كسلا ، القضارف” إلى أجل غير مسمى.

باج نيوز