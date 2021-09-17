منبر البطانة الحر: إغلاق الطرق مستمر حتى تستجيب الحكومة
قطع منبر البطانة الحر باستمرار إغلاق الطرق و التصعيد في شرق البلاد حتى تستجيب الحكومة لمطالب أهل الشرق.
و قال الناطق الرسمي باسم المنبر ؛ يوسف عمارة أبوسن في تصريح إنهم سيسمحون بعبور الحالات الطارئة ، مؤكداً التزامهم بالخط السلمي و عدم جنوحهم لإثارة الفوضى.
و أوضح أن هنالك تنسيق بين المنبر و المجلس الأعلى لنظارات البجا في إغلاق الشرق من حلايب و حتى الخياري ، مشيراً إلى أن مطالبهم تتمثل في تنفيذ مقررات مؤتمر قضايا البطانة و مؤتمر سنكات و مذكرة أهل القضارف.
و أشار إلى أنهم قاموا بإغلاق كل من “كبري البطانة ، الصينية القضارف ، الخياري ” و أضاف “لم تتوقف تفاهماتنا مع الحكومة لكنها تجاهلت كل مبادرات كيانات الشرق و أبدت تعنت و انحياز غير مبرر لمكونات دون أخرى في الشرق”.
و الجمعة أعلنت التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان التصعيد و إغلاق عدد من الطرق بولايات “البحر الأحمر ، كسلا ، القضارف” إلى أجل غير مسمى.
باج نيوز
2 تعليقات
في البدء التحية والتجلة لثورة ديسمبر المجيدة التي فتحت الافاق السامقة في مدى الحريات وانتهاج كل أساليب الضفط الدستورية لتعبير السلمي للحقوق والتظلمات، فما نرنو إليه وطن يستوعب الجميع، ولكن ما يحدث بالساحة لا يبشر بخير، فالوطن جريح، والكل لابد أن ينصاع لإرادة الوطن وهيبته فاساليب لي الزراع المفرط يستدعي أن تعمل الحكومة وضع سياسة تستوعب الجميع وبالأخص الحادبين على الوطن ومن ثم تضرب بيد من حديد كل من يبعبث بمصالح الوطن العليا مهما احتمى تحت أي مظلة، فقد سئمنا الاضرابات والاغلاقات ونعلم ما في يد الحكومة من امكانيات، فهي ليست غربية أو خليجية، انصرفوا إلى أعمالكم من أجل الوطن.
الكووز الكضاب نحنا رجعنا اليوم من القضارف قشةساي ما وقفتنا ززحمدووك حرك كتائب الثورة يا راكز بقيادة مناع او وجدى لحسم الكيزان عسكريا …