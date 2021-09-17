أول تعليق للكاتب الصحفي “الطاهر ساتي” حول تسريب امتلاكه قطعة أرض “مُخفضة”





رد رئيس تحرير صحيفة “اليوم التالي”، الكاتب الصحفي “الطاهر ساتي” على منشور للناشط السياسي ” توم منعم” حول تخفيض قيمة أراضي لصحفيين منهم الطاهر ساتي وعادل الباز، في عهد النظام السابق، بقوله:

لا جديد ..

فالمعركة قديمة، وقدرها أنها تتجدد..

بالأمس أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر في قضية شركة زبيدة، وهذا ما لم يكن متوقعاً في دولة ما بعد ثورة ..

واليوم سرّبوا هذه الوريقة و أخريات، تحت مزاعم فساد ساتي قطعة أرض في الكلاكلة (أبوأدم)..

كان غيركم أشطر.. من سبقوكم في السُلطة سبقوكم في مثل هذه الأفعال، و فعلوا الأسوأ .. ومع ذلك لم تلن قناتنا، ولم تطش سهامنا ..

غداً باذن الله – في هذه الزاوية – نرد على المُسرّبين ثم نواصل التوغل في أوكار أُخرى ..

وكان الباز والطاهر ساتي وآخرون قد أثاروا قضية ما يُعرف بزبيدة قيت، التي أثارت ضجة واسعة في أوساط الرأي العام السوداني ولازالت، كما انتقدوا منهج عمل لجنة إزالة التمكين.

الخرطوم (كوش نيوز)