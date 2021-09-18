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مقاومة الخرطوم تدعو لمليونية حفظ الامن
تعتزم عدد من لجان المقاومة بولاية الخرطوم تسيير مليونية حفظ الامن الثلاثاء المقبلة وللمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومدير شرطة ولاية الخرطوم.
احتجاجا على الانفلات الأمني وتكرار جرائم القتل ودعت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم الثوار للمشاركة في المليونية لتحقيق أهدافها.
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
ارموا قداااام ورا مؤمن يا كنداكات…مليونيتكم دي البتطلع باقي الروح في وطن كان اسمه السودان …نحن القبائل الاصلية لولاية الخرطوم حنحفظ امن قبائلنا واراضينا بس اقدروا انتو علي الوافدين …نحنا معاكم في اعادة الرصة وكلو زول ياخد حقو بالقانون