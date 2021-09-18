مقاومة الخرطوم تدعو لمليونية حفظ الامن





تعتزم عدد من لجان المقاومة بولاية الخرطوم تسيير مليونية حفظ الامن الثلاثاء المقبلة وللمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومدير شرطة ولاية الخرطوم.

احتجاجا على الانفلات الأمني وتكرار جرائم القتل ودعت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم الثوار للمشاركة في المليونية لتحقيق أهدافها.

صحيفة الجريدة