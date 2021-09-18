شاهد بالفيديو.. إشارات جنسية وإيحاءات فاضحة وواضحة من مطربة سودانية تثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة ونشطاء: (إما توقفوا هذه الفضائح أو استعدوا لمليونية غريبة)





ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية خلال اليومين الماضيين بمقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة بسبب خطورة ما أحتواه الفيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل والسوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة تقدم وصلة غنائية رفقة عازفها وتشير بيدها التي تحمل بها (المايك) بإشارات فاضحة وغريبة دون خجل أو حياء وسط ضحكات الحاضرين.

ووفقاً لما أورد متابعين ومحللين فإن الإشارات الجنسية الفاضحة التي أطلقتها المطربة المغمورة القصد منها إما إثارة الجدل أو توصيل رسالة لشخص بعينه.

https://fb.watch/85tYgiIC60/

رواد موقع التواصل الاجتماعي أرسلوا تحذير لمجلس المهن الموسيقية والسلطات السودانية بضرورة التدخل والحسم قبل أن يفتحل الأمر ويتأثر به الجيل القادم.

وهدد أحد المتابعين والمعلقين على المقطع الذي تم نشره على عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هدد بحسم الفوضى قبل الإعلان عن مليونية اسماها بالغريبة لحسم ما يحدث في الحفلات الغنائية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين