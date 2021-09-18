بيان هام من التنسيقيه العليا لكيانات شرق السودان





بسم الله الرحمن الرحيم

التنسيقيه العليا لكيانات شرق السودان

بيان هام

تؤكد التنسيقية علي الآتي :

التصعيد الثوري السلمي الشامل لإغلاق شرق السودان إغلاقا كاملا لحين إنتزاع الحقوق

كما تدين التنسيقيه المطالبات الغير مسؤوله من الناشطين السياسيين خالد سلك والسنهوري وآخرين بإستخدام القوه مع أهل الشرق .ونقول لهم موتو بغيظكم فالشرق علي قلب رجل واحد بكل قبائله وإثنياته وأعرافه وأعراقه خلف الرجل العظيم الناظر سيد محمد محمد الأمين ترق .

ومطالبنا مشروعه وواضحه كالشمس في رابعه النهار ولا تراجع عنها مهما تطاول المتطاولون .

لا لمسار الشرق

لا للحكومة الفاشله

لا لوزراء الغفله

ولابد لنا من إشاده بالمكون العسكري لموقفه المحايد من كل الأطراف وبالدكتوره المنصوره مريم الصادق والسيد التوم هجو لمواقفهم التي تؤكد أصالة معدنهم وصدق نواياهم تجاه قضية أهل الشرق العادله .

ونؤكد للشعب السوداني أننا في التنسيقيه العليا لكيانات شرق السودان نرفض الجلوس مع أي لجنه يكون خالد سلك عضوا فيها لعلمنا التام بأنه غير محايد بل متربص بنا .

كما نؤكد تمسكنا بتحالفنا الإستراتيجي مع الشمال والوسط ونسعي لمزيد من التحالفات من أجل قضايا المظلومين والمهمشين

كما نؤكد ثقتنا وتقديرنا لكافة الأجهزة النظاميه بالبلاد ونطالبها بحفظ الأمن وحماية المتظاهرين السلميين في كل أرجاء البلاد

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١

لا لمسار الشرق

نعم لمنبر تفاوض جديد

التصعيد الثوري السلمي مستمر لحين إنتزاع الحقوق .