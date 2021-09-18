شاهد بالفيديو: ممثل سوداني شاب يعلن توبته ويفاجئ الجمهور بطلب غريب





أعلن الممثل السوداني الشاب قتادة حسب الرسول توبته من التمثيل وكل مايتعلق به والانخراط في طريق العبادات .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز ) للفيديو فقد طلب قتادة من جمهوره ومعجبيه بضرورة حذف كل فيديوهاته ومايتعلق به من هواتفهم وبهذا يكون قد توقف قتادة عن مزاولة التمثيل وعدم العودة إليه كرة أخري على حد قوله في الفيديو.

يذكر أن قتادة إستطاع الوصول سريعاً و كون جمهوراً من خلال فيديوهاته التي كانت برفقة الاعلامية أروى خوجلي والممثلة سوهندا والتي كان من أبرز أعمالهم التي كللت بالنجاح “شاغل التلفون”.

الخرطوم:(كوش نيوز)