الشاعرة “زوبة طاشين” توضح حقيقة صورة متداولة لها مع جندي بالفشقة





ابدت الشاعرة السودانية “زوبة طاشين” امتعاضها وأسفهاعلى إساءة الفهم لصورة لها بجانب جندي ببزة عسكرية، ابان زيارتها مع نجوم المجتمع السوداني، إلى الفشقة لدعم القوات المسلحة، بالخطوط الأمامية، موضحة بأن الصورة مع شقيقها.

وقالت “زوبة” عبر منشور على صفحتها على فيسبوك ( لما اضع صورة شخصية في الواتس حقي ببقى خاتاها لي اهلي وناسي العارفين انو دا اخوي شقيقي

لكن لما زول من ناسي الحافظة ارقامهم في تلفوني يسرق الصورة وينشرها في الفيس تبقي نيتو ما نضيفة).

وأضافت الشاعرة “زوبة” “وانا مصيري اعرفك، مؤكدة بأن هذا شقيقها، جعفر محمد عبد القادر، وانا زينب محمد عبد القادر”.

وكانت الصورة قد لاقت رواجاً واسعاً في أوساط منصات التواصل الاجتماعي في السودان، وهي تمسك بيد نظامي ببزة عسكرية، وقد أسيء فهمها.

الخرطوم (كوش نيوز)