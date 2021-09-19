مصادر: خالد سلك اعتبر البرهان هو مصدر التسريب لتِرِك
قالت مصادر إن اتجاهاً داخل الحرية والتغيير برز لإلغاء مسار الشرق والدخول في حلول سمتها المصادر (بالاستهبال السياسي) تعتمد فكرة تعويم الناظر محمد الأمين تِرِك ومطالبه في “مؤتمر جامع للشرق” يتم حشد مكونات الشرق الموالية لــ”قحت” فيه وتقويتها وتغذية الصراع بينها وبين تِرِك.
وقالت المصادر إن سبب الأرتباك في التعاطي الإيجابي مع مشكلات الشرق وغيرها من المشكلات هو الصراع بين مكونات الحكم المدنية والعسكرية ومحاولة كل طرف الاستثمار في أوجاع ومشكلات الطرف الثاني وتبدى ذلك جلياً من خلال مناورات حمدوك التي يخطط لها ياسر عرمان وآخرها زيارة الدعم السريع ومحاولة توظيفه لصالح صراع حمدوك مع البرهان.
وأكدت المصادر أن التسريب الذي مرره خالد سلك اليوم للإعلام بخصوص الخلاف الذي كان بينه وبين رئيس مجلس السيادة هو رد فعل لما قاله الناظر تِرِك عن طلب سلك وعلي الريح السنهوري من البرهان للتصدي عسكرياً للإغلاق، وقالت المصادر إنّ سلك اعتبر البرهان هو مصدر التسريب لتِرِك وبالتالي أراد رمي البرهان بتهمة طلب الحصانات للتعامل العنيف مع مُحتجي الشرق ومحاولة التغول على تركيبة الحكم كذلك.
وقالت المصادر لـ”ST ” إنه من المتوقع أن تزداد حدة الصراع بين المكونين لا سيما في ظل حالة الفشل السياسي والاقتصادي الذي يلازم مسيرة حكم قحت مع محاولاتها الحثيثة الضغط على المكون العسكري للانصياع عبر البعثة الأممية.
وقالت المصادر، إن محاولة الاحتيال السياسي عبر شرعنة مسار الشرق من خلال مؤتمر لن تمر على الناظر تِرِك ومكون المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بالإضافة إلى أنّ مُحاولة تطويق مطالب الناظر تِرِك ومنسقية شرق السودان في إطار جهوي فقط لن تنجح بسبب التنسيق بينها وبين مكونات الوسط والشمال واهتمام التنسيقة بإعادة موضعة مطالبها وحقوقها في إطار حل شامل لأزمة الحكم في البلاد.
الخرطوم: ST
تعليق واحد
يا عبدالفتاح البُرهان – هذا أو الطوّفان –
إني أرى تحت الرماد وميض جمر .. ويوشك أن يكون له ضرام
فإن النار باسلحة الحركات تُذكى .. ويشعلها المُرتزقه اللِئام
فإن لم ينزعها منهم جيشنا .. يكون وقودها جثث وهام
فقلت من التعجب .. أأيقاظ صناديدُ جيشنا أم نيام
وإن يك أصبحوا وثووا نياماً .. فقل قوموا فقد حان القيام
وإلا فوالله قد ضاع سوداننا .. و على شرفِنا ومالِنا السلام
ما يجري الآن في ساحتنا السياسيه جريمه في حق الوطن والدين والشعب وجيشه ولذا السكوت عنها خيانه عُظمى – وأعلم جيداً أن جريوات المخابرات الأجنبيه وجدادهم الإلكتروني سينبحون وسيكاكون لاوين عُنق الحقائق ولكن والحمدلله شعبنا قد علمته التجارب وصار يعرف الغث من السمين – يعرف حلفاء المخلوع أمثال مناوي وعقار وعرمان اللذين سرقوا ثورة الشباب مبررين تحالفهم مع الكيزان وتوليهم مناصب دستوريه في نظام إنقلابي بأن ليس في السياسه صديق دائم أو عدو دائم – وهذا والله كِذب بواح كما يُشبه السياسه بالدعاره فالسياسي الذي يستبدل ولاؤه وتحالفاته وِفق مصالحه وأهوائه – لا يقل دناءةً ولا بغاءاً عن المومس التي ترقد مع زبونِها بينما أُذنها على الباب لتسمع من الطارِق الجديد!! إتفاقية إستسلام جوبا التي وقعها أبناء الغرب من الطرفين (التعايشي والكضباشي) من جهه و(مناوي وجبريل وثالثهم عقار) من الجهه الاُخرى منحت دون وجه حق خيرات الشمال لحركات ولاؤها لتشاد ودولة جنوب السودان !! بل ورغم أنها منحت مُرتزقة الحركات 3 مقاعد في المجلس السيادي و5 في مجلس الوزراء و75 مقعدا في الجمعية التشريعية بالإضافة الى 750 مليون دولار سنويا من الميزانية العامة لمدة عشر سنوات، و100 مليون دولار أخرى يتم تسديدها فوراً مع تخصيص 40 % من الثروة القومية لإقليم دارفور وحده دون غيره من أقاليم السودان !! ضِف إلى ذلك أن أبناء دارفور يحق لهم بموجب إتفاقية جوبا ثُلث الوظائف في الوزارات السياديه والسفارات !!و السماح لقوات الحركات العسكرية بالإحتفاظ بسلاحها حتى نهاية الفترة الانتقالية ودمجها في القوات النظامية، !! إلا أن سدنة تلك الحركات وبتحريض من أسيادهم في جوبا وأنجمينا يسعون (وكما واضح في تسمية حركاتهم) لتحرير السودان منا !! والدليل أنهم يسعون بشده لِدمج عناصرهم في قواتنا النظاميه بأسرع وقت حتى يكونون بمثابة حصان طرواده لجيوش سلفاكير وديبي – الأدهى والأمر أن وزير الدفاع يلهث كالاجرب لضم الأفاعي في حُضن جيشنا
https://youtu.be/zQQ_2aov2CI
بينما يرفض إعادة الضباط الأشاوس كالملازم محمد صديق اللذي خاطر بمستقبله وحياته دفاعاً عن الثُوار والكنداكات !! كما كأنه لا يدري أن يوسف كوه مُفكر الحركه الشعبيه لتحرير السودان (والتي يضم منسوبيها لجيشنا الأبي الآن) قالها علنا بالفيديو أدناه أن الحركه الشعبيه ضد الإسلام والعُروبه :
https://youtu.be/WMOW8jYmYXI
بل أن نائب رئيسها المدعو ياسر عرمان و الذي إخترق أعلى منصب تنفيذي بالدوله وصار مستشاراً لرئيس الوزراء – زار قبر عدو الله والإسلام والعروبه يوسف كوه وقالها له بالفيديو أدناه أنهم على دربه وفكره سائرون (نسأل أن يحشرهما سوياً)
https://youtu.be/u-MDG-6Xt1k
حقيقةً لا ألوم ياسر عرمان في ولاؤه لأسياده بالجنوب وزواجه منهم (كما يتبين من الصوره أدناه)
https://www.flickr.com/photos/131352165@N07/16367023838/in/dateposted/
أو إعتناقه لأفكارهم وتبنيه لأحقادهم كما قال بقبر قائده يوسف كوه فهو حُر يسلِم أو يكفُر ولكني ألوم (خمجوك) في تعيينه مستشاراً يطِلع على أدّق اسرار الوطن من تقارير الأجهزه الأمنيه التي تتبع له كجهاز المخابرات والشرطه وإن كان ياسر عرمان أفتى بالفيديو أدناه
https://youtu.be/TOdfdju6Lug
بأن الكوز محمد الامين خليفه ليس كوزاً !! فحتماً بإستشاراته لن يزداد (خمجوك) إلا خمجأً – أما تقارير الإستخبارات العسكريه التي ترفعها للقائد الاعلى ممُثلاً في المجلس السيادي فيترصدها هناك مالك عقار حارق العلم السوداني ورافع علم الجنوبيين كما يتبين من الفيديو أدناه :-
https://youtu.be/gStIbTxD2OA
ورغم أن عقار الآن عضو بالمجلس السيادي إلا أنه يجهر بعدائه لوطننا ويهين جيشنا في عِقر داره بهتافه هتافات الجنوبيين في ثكناتنا وها هو داخل معهد الإستخبارات العسكريه يرتدي زي الجنوبيين الغُلف و يهتف هتاف أسياده بجوبا وييييييي
SPLA
https://youtu.be/Na9pTu_QgMU المُؤسِف والمُخجِل أنه ورغم أن 90% من الشعب السوداني تحت خط الفقر إلا أن سارقي ثورة الشباب والكنداكات يتفننون كل يوم في حلب سوداننا وبطريقه أضحكت العالم علينا حيث هنالك خمسة عشر عضواً بمجلس (العطاله) الإنتقالي لكل منهم حرسه وخدمه وسكنه ونثرياته ومخصصاته ومستشارين لرئيس الوزراء فاقوا مشاكل السودان عددآ – الطريف أن خمجوك يسأل أشقائنا العرب الدعم بينما مستشاره السياسي يمثل الحركه التي قال مفكرها أعلاه أنهم ضد العروبه والإسلام !! كما أن حزب البعث الذي إحتل الكويت ويمم شطر الكعبه له عضو بالمجلس السيادي وبلجنة التمكين ويتحكم في مواصلات العاصمه كلها !! هل يُعقل أن يدعم العرب من يكِن لهم العداء ؟؟ أم هل نأمن نحن معشر السودانيين على ممتلكاتنا وأعراضنا من أتباع يوسف كوه السكارى الحيارى ؟؟ الغريب أن من يزعمون تزعم الثوره لا يستحون فمنهم من أدى قسم الولاء للمخلوع وزراءاً وولاةً ونواباً في أدبخانته المُسماه بالمجلس الوطني كمناوي وعقار وعرمان ومنهم كالمحامي ساطع الحاج القيادي بالحزب الناصري العِلماني الذي يهتف بهتافات الأخوان المسلمين (اللذين اعدم جمال عبدالناصر مفكرهم ومؤسس جماعتهم سيد قُطب )كما يتبين بالفيديو أدناه وحقاً شر البلية ما يُضحِك :
https://youtu.be/SqGl89MzWUU
كما منهم الزغاوي مني أركوي مناوي الذي كان يعمل كبيرا لِمُراسلات المخلوع يحمل رسائل شحدته للملوك والرؤساء ؟؟
https://www.flickr.com/photos/131352165@N07/16027353583/in/dateposted/
من يظن أن الصبر للإنتخابات القادمه هو الحل فهو واهم – حيث الحركات المسلحه بما تخزنه من أسلحه وبعناصرها اللذين ستدمجهم بقواتنا النظاميه ولعلمها بأنها لن تفوز بأصوات شعبنا فحتماً ستغدر بنا – وحتى إن لم تتمكن من الغدر بنا فالإنتخابات القادمه ستكون صراعاً بين المخابرات المصريه ممثله في الحركه والأحزاب الاتحاديه والمخابرات الروسيه والصينيه (الحزب الشيوعي) والمخابرات القطريه (حزب المؤتمر الشعبي) وبقية الأحزاب التي ترفع يافطات أجنبيه كحزب البعث والناصريين وأتباع المحدود محمود وهلُم جرآآآآ الحل في نظري ومن زاويه امنيه وطنيه بحته هو تفويض قواتنا المسلحه لإدارة البلاد وبسط الأمن عبر نزع سلاح الحركات وتقنين الساحه السياسيه وتطهيرها من الأحزاب والحركات التي ترفع يافطات وأفكار أجنبيه (حيث لا يُعقل أن يكون بكل من أمريكا وبريطانيا ثلاثه أحزاب فقط بينما بالسودان ثلاثمائه حزب وحركه ومعظمها تموله مخابرات أجنبيه جهاراً نِهارآ!!) مع منح إقليمي دارفور والنيل الازرق حق تقرير المصير وكفى الله المؤمنين القتال