مجلس الوزراء: فرص ضخمة في الاستثمار والسكن للسودانيين بالخارج





كشف وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، أن لدى الحكومة الانتقالية، رؤية جديدة طموحة لتحقيق رغبات وطموحات أبناء السودان بالخارج، وأن هناك فرصاً ضخمة ستكون متاحة للاستثمار والسكن، وقال إنهم ورثوا تركة ثقيلة تجاه قضايا المغتربين، فيما كشف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون المغتربين بالخارج، مكين حامد تيراب، عن اكتمال 90% من خطوات تأسيس مفوضية للمهاجرين والمغتربين.

وأعلن الوزير يوسف خلال مُخاطبته، المُلتقى التشاوري حول إسكان واستثمارات المهاجرين السودانيين أمس، عن سياسات جديدة لدى الحكومة لإعادة الثقة بين الجهاز والمغتربين، وإيجاد حلول لكل إشكالياتهم واحتياجاتهم.

من جانبه، قال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب، إنّ الجهاز يدرك احتياجات المغتربين، ويَعمل على إصلاحات جوهرية من خلال خُطة كاملة تعالج كل القصور وتوفر الفرص الاستثمارية والسكنية لهم بكل الولايات، وهي خُطة الجهاز للعام 2021م لمُعالجة قضايا المغتربين، وأقر بأن الجهاز عمره تجاوز الـ42 عاماً، ولكن إنجازاته تجاه المغتربين قليلة، وقال إن الجهاز واجه كثيراً من الانتقادات والملاحظات، وأضاف “تحمّلنا أعباءً تراكُمية فاسدة لسنوات طويلة، ولكننا نسعى لتغيير الصورة السالبة، عبر مفوضية المغتربين والمهاجرين”.

الخرطوم- جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة