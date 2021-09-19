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شاهد بالفيديو .. تفاعل الجماهير مع لافتة كُتب عليها (شكراً أحمد هارون) بملعب الأبيض
تفاعلت الجماهير الرياضية مع مشجع رفع لافتة كتب عليها (شكراً هارون على هذا الملعب) الذي شُيد ابان توليه منصب والي شمال كردفان، جاء ذلك أثناء مباراة دوري أبطال إفريقيا اليوم، بين المريخ السوداني والاكسبريس الأوغندي.
ولاقى مقطع الفيديو انتشارا واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في السودان، وعلق البعض “لايعرف قدر الرجال إلا الرجال”.
ويقضي أحمد هارون الوالي الأسبق، والقيادي الإسلامي البارز، فترة اعتقال بالسجن المركزي منذ سقوط نظام البشير في 11 ابريل 2019.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقات
لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال
كلام عجيب ..!! كنا متوقعين حنين الشعب السوداني لزمن واهل الانقاذ بسبب فشل قحط والعسكر والخراب الحاصل في السودان الان …لكن ابدا ما اتوقعنا انه الحنين للانقاذ حيكون بالسرعه دي .