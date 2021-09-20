شمال السودان يطالب بالحكم الذاتي ويدعم التصعيد الثوري لولايات الشرق





انهي المجلس الأعلي لكيانات الشمال مساء الأحد اجتماعه المعلن الذي بدأ من الساعة الرابعة عصرا برئاسة الشيخ مبارك عباس رئيس المجلس بمنزل الاستاذ ابو القاسم برطم نائب رئيس المجلس و أدار الإجتماع الأخ أمام الدين محمد احمد الأمين العام للمجلس.

مثل التحالف في هذا الإجتماع:-

▪️اللواء صلاح الدين حسين

▪️الاستاذ أمام الدين محمد

▪️الأستاذ يحي حسين

▪️معتصم عبد القادر

الإجتماع خرج بالقرارات و التكليفات الآتية: –

▪️التأكيد علي موقف المجلس الأعلي لكيانات الشمال الداعي لرفض اتفاقية جوبا

▪️المطالبة بالحكم الذاتي للشمال

▪️دعم و تأييد التصعيد الثوري لنظارات البجا و المشاركة في اعتصامهم المعلن

▪️تكوين لجنة عمليات لوضع تصور للبدء في التصعيد الثوري بالاقليم الشمالي

▪️تكوين لجنة للإتصال السياسي للتواصل مع مجموعات الشمال لاستيعابها في المجلس و توحيد الجهود الرسمية و الشعبية لرفض اتفاقية جوبا

▪️تكوين لجنة عليا للتواصل مع رئيس مجلس كيانات البجا الشيخ ترك لتنسيق الجهود

▪️تشكيل الهيكل التنظيمي الإداري للمجلس الأعلي لكيانات الشمال من عشرة امانات متخصصة

▪️تم إشراك المجموعات الموقعة في المجلس الأعلي لكيانات الشمال في جميع اللجان و الأمانات المتخصصة

▪️تحريك العمل التعبوي في الخرطوم و الإقليم الشمالي للتنوير و إعلان التعبئة العامة

▪️سنوافيكم لاحقا بتكوينات اللجان و الأمانات المتخصصة و تمثيلنا فيها

الأمين العام للمجلس الأعلي لكيانات الشمال

للاستاذ أمام الدين محمد احمد