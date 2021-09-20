شمال السودان يطالب بالحكم الذاتي ويدعم التصعيد الثوري لولايات الشرق
انهي المجلس الأعلي لكيانات الشمال مساء الأحد اجتماعه المعلن الذي بدأ من الساعة الرابعة عصرا برئاسة الشيخ مبارك عباس رئيس المجلس بمنزل الاستاذ ابو القاسم برطم نائب رئيس المجلس و أدار الإجتماع الأخ أمام الدين محمد احمد الأمين العام للمجلس.
مثل التحالف في هذا الإجتماع:-
▪️اللواء صلاح الدين حسين
▪️الاستاذ أمام الدين محمد
▪️الأستاذ يحي حسين
▪️معتصم عبد القادر
الإجتماع خرج بالقرارات و التكليفات الآتية: –
▪️التأكيد علي موقف المجلس الأعلي لكيانات الشمال الداعي لرفض اتفاقية جوبا
▪️المطالبة بالحكم الذاتي للشمال
▪️دعم و تأييد التصعيد الثوري لنظارات البجا و المشاركة في اعتصامهم المعلن
▪️تكوين لجنة عمليات لوضع تصور للبدء في التصعيد الثوري بالاقليم الشمالي
▪️تكوين لجنة للإتصال السياسي للتواصل مع مجموعات الشمال لاستيعابها في المجلس و توحيد الجهود الرسمية و الشعبية لرفض اتفاقية جوبا
▪️تكوين لجنة عليا للتواصل مع رئيس مجلس كيانات البجا الشيخ ترك لتنسيق الجهود
▪️تشكيل الهيكل التنظيمي الإداري للمجلس الأعلي لكيانات الشمال من عشرة امانات متخصصة
▪️تم إشراك المجموعات الموقعة في المجلس الأعلي لكيانات الشمال في جميع اللجان و الأمانات المتخصصة
▪️تحريك العمل التعبوي في الخرطوم و الإقليم الشمالي للتنوير و إعلان التعبئة العامة
▪️سنوافيكم لاحقا بتكوينات اللجان و الأمانات المتخصصة و تمثيلنا فيها
الأمين العام للمجلس الأعلي لكيانات الشمال
للاستاذ أمام الدين محمد احمد
3 تعليقات
لاحت بشريات دولة النهر والبحر ..لابد من التنسيق بين اهل الشرق والشمال ودعم تحرك الشرق حتي لا يظن اهل الشرق انهم تركوا وحيدين في المعركه القائمه الان …الشرق والشمال كيانات وقبائل متجانسه و متعايشه في ولايات الشرق ونهر النيل والشماليه يمكن ان تؤسس دوله عظمي بعد بتر الاطراف المريضه مثل دارفور والتي هي اصلا فقيره وعديمة الموارد ولا تضيف شئ للناتج المحلي فقط تصدر البنقو والمرتزقه …
🔴 بسم الله
حقوق اهل الشرق شرعيه ..وحق كل اقليم اخذ ما اخذه متمردي دارفور.. وما اخذته دارفور 40٪ من الثروه لاهل كل اقليم.. الدراسه ف الجامعات مجاني لكل اهل الاقليم.. تنصيب حاكم للاقليم من اهل الاقليم.. من حق حاكم كل اقليم ان يسافر و يعقد صفقات للاقليم بعيدا عن المركز كما سمح لحاكم دارفور.. الي اخر بنود اتفاق دارفورحرفا حرفا تطبق ع الكل.. من الافضل للقياده العسكريه ان تحل الحكومه العلمانيه العميله وفق ما جاء ف الوثيقه الشيطانيه المسميه دستوريه..انه ف حال الفوضي تحل الحكومه وتقام انتخابات ف اعجل وقت..
بلدنا بلد احرار
معا لدحر الاستعمار
ثوره شرعيه ف بلاد الانهار
🔴SGS NEwS✔
Sep 19
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✒/حر الراي
الله اكبر
ده الشغل ده الشغل
ارمو قدااااااااااااااااااااااام
معاااكم اسوووووووووووود