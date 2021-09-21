سياسية

عاجل .. مصدر سيادي يصرح: محاولة انقلابية تجري الان

2021/09/21
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صرح مصدر سيادي بحسب صحيفة السُّوداني بان محاولة انقلابية تجري الان للاطباق على الفترة الانتقالية.

النيلين

2021/09/21
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‫2 تعليقات

  1. إن شاء الله يا رب يحصل إنقلاب الآن وربنا يزيل عنا القحط إلى أبد الآبدين ويريحنا من الشيوعيين والبعثيين وجميع أعداء الدين والوطن وجميع العملاء والمرتزقة

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