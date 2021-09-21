عاجل .. مصدر سيادي يصرح: محاولة انقلابية تجري الان

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2 تعليقات
إن شاء الله يا رب يحصل إنقلاب الآن وربنا يزيل عنا القحط إلى أبد الآبدين ويريحنا من الشيوعيين والبعثيين وجميع أعداء الدين والوطن وجميع العملاء والمرتزقة
اللهم عليك بهم جميييييهآ