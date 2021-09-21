محمد الفكي على الفيسبوك: هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال

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3 تعليقات
وييييين بعدا يا كذاب إن شاء الله البل جاييييك بس بل رأسك وانتظر
الشعب يحمي الفاشلين الفاسدين ..
انتهى الدرس يا غبي
هههههه ذكرني ترباس لما كان بجوعر هبت ثورة الانقاذ في الحفلات تسب فيه …هسه ما في زول هبب ليك يا منقة واحسن تتخارج من بدري شكلوا القادم اسوأ …أنا لما قريت تجعيرتك قربت ما امشي الشغل لكن اتوكلت و نزلت الشارع عادي جدا والناس تسألها يا خلق الله هل في انقلاب ست الشاي تضحك وتقول ليك قالوا يا ود امي…