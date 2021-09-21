سياسية

محمد الفكي على الفيسبوك: هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال

2021/09/21
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محمد الفكي سليمان

دون محمد الفكي علي صفحتك بفيس بوك، حاثاً الشعب بان يهبوا للدفاع عن بلادهم والوقوف بجانب الانتقال وحمايته.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2021/09/21
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‫3 تعليقات

  3. هههههه ذكرني ترباس لما كان بجوعر هبت ثورة الانقاذ في الحفلات تسب فيه …هسه ما في زول هبب ليك يا منقة واحسن تتخارج من بدري شكلوا القادم اسوأ …أنا لما قريت تجعيرتك قربت ما امشي الشغل لكن اتوكلت و نزلت الشارع عادي جدا والناس تسألها يا خلق الله هل في انقلاب ست الشاي تضحك وتقول ليك قالوا يا ود امي…

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