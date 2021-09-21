مفرح: آن الأوان لكنس مؤسساتنا السياسية والعسكرية من المتأسلمين





أدان الاستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والاوقاف بقوة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت فجر اليوم الثلاثاء . وقال في صفحته على الفيسبوك: لا زال أعداء الوطن والثورة العظيمة يحاولون إجهاض هذا المشروع الوطني العظيم، ولكن سنظل وتظل قوى الثورة حية، ولن تفلح معها محاولات الفاسدين بقايا النظام المباد. وأضاف مفرح آن الأوان أن تكنس مؤسساتنا السياسية والعسكرية من طغمة المتأسلمين . .ودعا مفرح رفقاء النضال من لجن المقاومة ولجان التغيير والخدمات وقوى الحرية والتغيير ، وقوى الكفاح المسلح ليتواصل المد الثوري – ولنجدد عزمنا على حراسة هذا المشروع النبيل

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