الأمة القومي: سنعمل على حماية الثورة والحكومة الانتقالية بكل ما أُوتينا من قوة





ادان حزب الأمة القومي، المحاولة الانقلابية التي حدثت صباح اليوم الثلاثاء ووصفها بـ(الفاشلة)، مؤكداً أنه سيعمل على حماية الثورة والحكومة الانتقالية بكل ما أُوتي من قوة.

وأوضح في بيان له، أنها استمرارٌ لمحاولات بائسة لإجهاض ثورتنا العظيمة من عدد من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد على محاولة انقلابية فاشلة من أجل العودة بنا إلى عهد النظام البائد.

وناشد في بيانه، الجماهير ولجان المقاومة، بالانتفاض من أجل حماية مكتساب الوطن، وتابع: “جماهيرنا الصامدة التي ضحت من أجل هذا التحول الديمقراطي، ستقف سداً منيعًا لحماية مشارع الحق ودحر المتربصين بأمن وسلامة الوطن”.

واضاف: ستظل وقفتنا على خط النار رائعة طويلة، سنعلم التاريخ ما معنى الصمود وما معنى البطولة، سنذيقهم جرحًا بجرحٍ، ودمًا بدمٍ وأن الظلم نهايته قصيرة.

صحيفة السوداني