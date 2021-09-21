ضباط الشرطة المفصولين: نرفض أي تغيير عسكري أو انقلاب وكامل الدعم للحكومة الانتقالية





أعلن تجمع ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً والمعاشيين، رفضه لمحاولة الانقلاب التي حدثت صباح اليوم الثلاثاء، مؤكداً رفضه لأي تغيير عسكري أو انقلاب.

وأضاف التجمع في بيان له مهر بتوقيع الناطق الرسمي لطف الله أحمد عفيفي، “كامل دعمنا وتأييدنا لحكومة الفترة الانتقالية وجاهزيتنا لحماية البلاد والثورة”.

وأكد أنه لا علاج للأزمات التي تمر بها البلاد إلا بمزيد من الديمقراطية والمؤسسية واستكمال هياكل الحكم، مشيرًا إلى أن أولها المجلس التشريعي وقيام جهاز الأمن الداخلي وإصلاح وتفكيك التمكين في الأجهزة الأمنية والعسكرية واستكمال الترتيبات الأمنية وعودة الضباط المفصولين تعسفياً الى الخدمة.

ودعا في بيانه، أجهزة الحكم وحركات الكفاح المسلح وكافة القوى السياسية للعمل بالجدية والسرعة اللازمتين على تنفيذ كل مطلوبات الثورة الواردة في الوثيقة الدستورية وفي اتفاقية سلام جوبا، مناشدًا لجان المقاومة للعمل على حماية وحراسة مكتسبات الثورة والحفاظ عليها من أي مغامرات انقلابية طائشة.

صحيفة السوداني