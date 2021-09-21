سياسية
حمدوك: الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل شفافية ووضوح
رئيس الوزراء: المحاولة الانقلابية سبقها تخطيطٌ عبر خلق الفوضى في المدن وإغلاق الطرق في شرق السودان
قال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إنّ المحاولة الانقلابية الفاشلة تستهدف الثورة وكل ما حقّقه شعبنا من إنجازات لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي، وغلق الباب أمام حركة التاريخ.
وأوضح في بيان له اليوم الثلاثاء، أن عزيمة الشعب كانت أقوى، والردة مستحيلة، منوهاً إلى أن ما حدث انقلابٌ مُدبّرٌ من جهات داخل وخارج القوات المسلحة مرتبطة بالفلول.
وأضاف: الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل شفافية ووضوح، وتابع: لأول مرة الانقلاب أخذ خطوات عملية.
صحيفة السوداني
2 تعليقات
متي سيفهم اهل السودان ان الشعوب لم تعد تحكم بواسطة العسكر – فالسياسة شئ والعسكرية شئ آخر – وتكفي التجارب المريرة التي خاضها هذا الشعب البائس مع الانقلابات – ويجب ان تدرس مثل هذه الامور لكل عسكري قبل ان يتم تخرجه والتحاقه بالجندية – علما بانها تحتاج لمستوي راقي من الفهم .
يجب أن تسأل أين الشارع الجابني لماذا تركني وحيدا ولا حتى مظاهرة صغيرة إن شاء تمثيلية؟ الجواب عندك وهو الشارع لم يشوف أكثر ما يميزه هو الآمبالاة في كل شيء اكيد أذا حصل ليه شيء فلن يعيره أحد كفاية أن نفس ما كان يجري زمن الإنقاذ ما زال مستمرا وإلا بربك قل لي ما هي المؤهلات الخارقة التي يتميز بها واحد مبارك أردول غيره حتى يتقاضى راتبا وقدره 2500 دولار غير البدلات والحوافز – طيب كم يتقاى أي واحد من هؤلاء الوزراء العطالى من أمثال الذين يحتفلون بماكينة التصوير. والله أكان أخططفوك من قدام عيوني أقبل للناحية التانية وأعمل فيها ما شايفك الناس مية بالجوع والمرض وواحد ملطوع بعد الثورة بيتقاضى راتب وقدره 2500 دولار أنا استغرب أي سفراء الدول الغربية وكيف يقدموا مساعدات لحكومة غنية بس حامة شعبها.