حمدوك: الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل شفافية ووضوح





قال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إنّ المحاولة الانقلابية الفاشلة تستهدف ‎الثورة وكل ما حقّقه شعبنا من إنجازات لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي، وغلق الباب أمام ‎حركة التاريخ.

وأوضح في بيان له اليوم الثلاثاء، أن عزيمة الشعب كانت أقوى، والردة مستحيلة، منوهاً إلى أن ما حدث انقلابٌ مُدبّرٌ من جهات داخل وخارج القوات المسلحة مرتبطة بالفلول.

وأضاف: الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل شفافية ووضوح، وتابع: لأول مرة الانقلاب أخذ خطوات عملية.

صحيفة السوداني