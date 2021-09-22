المقاومة تسير مواكب رافضة للمحاولة الانقلابية الفاشلة وتدعو لمليونية المدنية





سيرت لجان المقاومة أمس بولايات القضارف والبحر الأحمر ، النيل الأبيض ، و عطبرة ، ومدني ، وربك، والجزيرة أبا، مواكب نددت بمحاولة الانقلاب الفاشلة على السلطة الانتقالية ودعت إلى (مليونية المدنية وعزل البرهان) .

واعتبرت لجان المقاومة في بيان لها أمس ما حدث أمس محاولة فاشلة لوأد الدولة المدينة و إرجاع الوطن الى مستنقع الضياع و الفساد و و حكم العسكر الذي كان السبب في ضياع الوطن و تقسيمه و اذلال المواطن ومسح كرامته بالأرض. وأردفت لن نسمح بأن يُحكَم وطننا من قبل شرذمة من العسكر مهما كانت قوتهم أو جبروتهم حتى و لو قتلنا جميعا ،وبعثت برسالة لحكومة الثورة المدنية بأن الشعب وثق بكم و سلمكم امره وهو لا يهاب الموت في سبل الوطن فاضربوا بيد من حديد دون رحمة او رأفة كل من تسول له نفسه ان يلعب بمقدراته ، وأرسلت الى الثوار والكنداكات والى جميع لجان المقاومة الثورية رسالة فحواها أن هذه الأرض لنا فأنتم أمل الوطن فلا وقت للخلاف أو التخوين ، وطالبت بتحقيق وحدة الكلمة لانتزاع الوطن من أيدي لجنة المخلوع الامنية و أعوانهم من المدنيين الخونة الذين باعوا دماء الشهداء بأبخس الأثمان.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة